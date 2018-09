"Fuori i funzionari pezzi di m...a se non ci danno il reddito di cittadinanza": l'audio di Casalino contro il Mef

Bufera per le sue parole. Dal Pd a Fi: "Conte lo cacci". Giorgetti: "Non ha nessun potere". Ma il M5s lo difende: "È sempre stata la nostra linea. Ci sono troppi uomini dem e di Berlusconi messi lì per ostacolarci"

"Se il Mef non trova 10 miliardi per il reddito di cittadinanza nel 2019 ci concentremo solo a far fuori tutti questi pezzi di merda". Non usa mezzi termini Rocco Casalino, portavoce del Movimento 5 stelle, in un audio mandato tramite WhatsApp e pubblicato da La Repubblica e Il Giornale, in cui spiega che ci sarà una "mega vendetta" per i funzionari del ministero dell'Economia che metteranno i bastoni tra le ruote ai progetti pentastellati.

Dal Pd si alza la bufera: "Si deve dimettere", tuona Emanuele Fiano. "Va licenziato", chiede Michele Anzaldi. Mentre il segretario Maurizio Martina tira in ballo il presidente del Consiglio: "Le parole del portavoce del premier sono inaudite. Se Conte ha un minimo di senso delle istituzioni lo allontani immediatamente". Dello stesso avviso anche Maurizio Gasparri, senatore Forza Italia: "Ma Conte e Tria possono tollerare, dopo questo episodio, che questo personaggio ricopra ancora questo incarico?"

Le parole di Casalino contro i tecnici del Mef sono gravi? Secondo Giancarlo Giorgetti, sottosegretario leghista, non per forza: "Dipende se il portavoce ha il potere di cacciare i tecnici, non credo che lo abbia. Poi basta non avere il portavoce, come non ce l'ho io".

Il M5s prende però le difese di Casalino: "È la nostra linea, detta e ridetta in tutte le salse". E ancora: "Siamo assolutamente convinti (ed è sotto gli occhi di tutti) che nei ministeri c'è chi ci rema pesantemente contro: uomini del Pd e di Berlusconi messi nei vari ingranaggi per contrastare il cambiamento, in particolare il reddito di cittadinanza che disintegrerà una volta per tutte il voto di scambio. La spalla di questi uomini del sistema sono i giornali del sistema. Difendono tutti gli stessi interessi: i loro. Il MoVimento 5 Stelle difende quelli dei cittadini".

