Casaleggio sul blog delle Stelle: Rousseau cuore pulsante M5S

di scp

Torino, 27 set. (LaPresse) - "Internet è una rivoluzione. Non un semplice prodotto che può aiutarci a vivere meglio la vita di sempre o a lavorare meglio nello stile di sempre. No. Internet deve, necessariamente, portare ad una vera e propria trasformazione radicale delle aziende, dei prodotti, delle relazioni umane e aziendali... Altrimenti il suo senso ne risulterà travisato e inespresso". Queste le parole di Gianroberto Casaleggio citate sul Blog delle Stelle dall'associazione Rousseau, presieduta dal figlio Davide, "per ricordare parte di quel pensiero, di quelle idee che lo hanno portato a fondare il Movimento 5 Stelle e il suo cuore pulsante: il progetto Rousseau".

