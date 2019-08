Casaleggio: Elezioni durante manovra fanno scattare aumenti Iva

di dab

Milano, 9 ago. (LaPresse) - "Le ultime elezioni fatte in autunno sono quelle nel 1919, cento anni fa, proprio perché non avere un governo mentre si fa la legge di Bilancio espone al rischio concreto di far scattare tutte le clausole automatiche come gli aumenti Iva". Così su Facebook il presidente dell'associazione Rousseau, Davide Casaleggio.

