Carige, Di Maio: Interesse Blackrock possibile occasione per rilancio

di dab

Milano, 8 mag. (LaPresse) - "Carige rappresenta l'ennesimo caso di una banca italiana portata sull'orlo del collasso da una gestione scellerata e dalle commistioni con la politica", ma "l'interesse manifestato da Blackrock potrebbe costituire l'occasione per un rilancio" se "accompagnato da un adeguato piano industriale". Così il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, rispondendo durante il question time alla Camera a un'interrogazione di Leu sulle iniziative volte alla salvaguardia dei livelli occupazionali di Banca Carige Spa. "Siamo al lavoro affinche paghi il conto chi è responsabile e non chi è vittima, ossia i risparmiatori", aggiunge. Aggiungendo poi che c'è il Fondo interbancario di tutela dei depositi, spiega che è "prematuro parlare già dell'utilizzo di questo strumento, che interviene in condizioni rilevanti alla cessazione delle attività che non si è verificata". Ad ogni modo il Mise "continuerà a monitorare la situazione, consapevole che tutti gli strumenti per fronteggiare eventuali casi di crisi sono già operativi", conclude.

