Carceri, Romano (Dap): Scarcerazione Zagaria svista. E Morra lo riconvoca

di dab

Roma, 16 giu. (LaPresse) - A quanto si apprende il presidente della commissione Antimafia, Nicola Morra, si dice esterrefatto al termine dell'esposizione di Giulio Romano, direttore generale detenuti del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, e lo invita a ritornare in commissione convocandolo per la giornata di domani, per proseguire l'audizione. Romano, infatti, sulla scarcerazione del boss Pasquale Zagaria, dichiara "essersi trattato di un errore/svista di un ufficio come quello sanitario - del suddetto dipartimento - già sovraccarico di lavoro". Pasquale Zagaria, mente economica del clan dei Casalesi e fratello del superboss dei Casalesi, Michele Zagaria, si consegnò, dopo diciassette anni di latitanza alle forze dell'ordine nel giugno del 2007.

