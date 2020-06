Carceri, Renzi: Scelto Basentini al Dap per inchiesta fuffa su Tempa Rossa

di dab

Roma, 7 giu. (LaPresse) - "Più che chiedersi perché a capo del Dap non sia stato scelto Di Matteo, andrebbe approfondito perché è stato scelto Basentini. In magistratura ci sono tante brave persone, magari lo sarà anche lui, ma il suo merito per quella maggioranza che lo scelse, fu quell'inchiesta fuffa, tra marzo e aprile 2016 credo, alla Procura di Potenza su Tempa Rossa, che sostanzialmente vide interrogati mezzo governo di allora e indagati ministri durante la campagna per il referendum sulle trivelle". Lo dice il leader di Iv, Matteo Renzi, ai microfoni di 'Non è l'Arena', su La7. "Quell'inchiesta non è arrivata a nulla, nemmeno in fase di indagine - aggiunge -, ma ha prodotto le dimissioni della bravissima Federica Guidi, la diffusione illegittima di intercettazioni privatissime che non c'entravano niente con l'inchiesta e un danno di immagine. Non per Basentini".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata