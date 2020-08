Carceri, Basentini: Nessuna istituzione pronta a fronteggiare pandemia

di dab

Roma, 5 ago. (LaPresse) - "Un'analisi obiettiva e seria delle circostante non può non partire fatto dell'esistenza di una pandemia" e "a fronteggiare una pandemia nessuno Stato, nessuna istituzione era pronto". Lo dice l'ex capo del Dap, Francesco Basentini, in audizione davanti alla commissione Antimafia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata