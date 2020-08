Carceri, Basentini: Contro me linciaggio con carico diffamatorio

di dab

Roma, 5 ago. (LaPresse) - "Ringrazio questa commissione per avermi finalmente dato la possiblità di dare la mia versione", perché "per settimane sono stato oggetto di un linciaggio mediatico", ma senza prove con un "con carico diffamatorio". Lo dice l'ex capo del Dap, Francesco Basentini, in audizione davanti alla commissione Antimafia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata