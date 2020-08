Carceri, Basentini: Apparente regia ordinata contro me, mi difenderò

di dab

Roma, 5 ago. (LaPresse) - Nel "linciaggio mediatico" avvenuto durante le fasi iniziali dell'emergenza coronavirus nelle carceri, ha "in apparenza "una ordinata regia contro me e la mia famiglia" e se così fosse, "contro chi lo ha messo in atto mi difenderò in tutte le sedi competenti". Lo dice l'ex capo del Dap, Francesco Basentini, in audizione davanti alla commissione Antimafia.

