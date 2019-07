Carabiniere ucciso, Di Maio: Da M5S parte stipendi luglio a famiglia

di lrs

Milano, 27 lug. (LaPresse) - "In questi giorni di dolore per la tragica scomparsa del vice brigadiere Mario Cerciello Rega, il MoVimento 5 Stelle vuole raccogliere l'appello dell'Arma e dare il suo contributo di solidarietà. Come sapete noi continuiamo a tagliarci gli stipendi, per questo chiederò agli iscritti di dare le nostre restituzioni di questo mese alla famiglia del carabiniere. Un abbraccio a chi sta soffrendo in queste ore". Così il vicepremier e capo politico del M5S, Luigi Di Maio, in un post su Facebook.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata