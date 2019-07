Caos rifiuti Roma, +Europa presenta delibera popolare

Una delibera popolare firmata da 7mila cittadini per ripulire Roma. È l'inizativa promossa da +Europa per risolvere l'emergenza rifiuti nella Capitale: "Credo che la sindaca debba fare di tutto per attuare e discutere questo provvedimento", dichiara Alessandro Capriccioli, consigliere regionale del Lazio di +Europa.