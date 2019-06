Caos procure, Zingaretti: Da Lotti grande gesto di responsabilità

di npf

Roma, 14 giu. (LaPresse) - "Ringrazio Luca Lotti per un gesto non scontato che considero di grande responsabilità nei confronti della politica, delle istituzioni e del Pd. Sono consapevole della difficoltà umana di questi giorni, ma ciascuno di noi ha una responsabilità alta nei confronti della comunità di cui facciamo parte e verso il Paese. Penso che questa scelta gli consentirà anche di tutelare al meglio la sua posizione in questa vicenda che, come ha detto lo stesso Lotti, deve essere ancora chiarita". Lo scrive in una nota il segretario nazionale del Pd Nicola Zingaretti.

