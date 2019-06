Caos procure, Salvini: Incivile intercettazioni senza rilevanza penale su stampa

di dab/scp

Milano, 14 giu. (LaPresse) - "È incivile leggere sui giornali intercettazioni che non hanno rilievo penale. L'ho detto in altre circostanze e lo ripeto anche adesso per vicende che riguardano alcuni magistrati". Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, all'Università Cattolica di Milano, a margine di un'iniziativa in occasione della Giornata mondiale del donatore di sangue, sul caos procure che ha coinvolto alcuni membri del Csm.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata