Caos procure, Salvini: Csm va cambiato tutto, non qualche persona

di lcl/npf

Roma, 21 giu. (LaPresse) - Csm "va riformato, non basta che esca qualcuno ed entri qualcun altro, non vorrei che come esito ci fosse solo un cambio di maggioranza. Bisogna cambiare completamente i criteri di elezione ma anche i criteri di rappresentanza e la logica delle correnti, i poteri di nomina, di suggerimento e di raccomandazione. Va cambiato tutto, non qualche persona". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini a margine della cerimonia per i 245 anni della Guardia di Finanza.

