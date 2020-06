Caos procure, Palamara: Sistema ha fallito poggiandosi su correnti

di mad

Milano, 25 giu. (LaPresse) - "Il sistema ha fallito quando ha escluso dalle nomine chi non faceva parte delle correnti. E in questo senso ho sbagliato anche io". Lo ha detto Luca Palamara intervenendo a Tg2 Post. "Magistratura e politica - ha sottolineato - devono essere autonome e indipendenti. Si incontrano nel Consiglio superiore della magistratura. Ma dobbiamo vedere in che modo la politica è intervenuta sulle nomine".

