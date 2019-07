Caos procure, Lotti: Mai commesso reati o avuto vantaggi personali

di fbg/dab/ect

Pistoia, 5 lug. (LaPresse) - "Mi dispiace che il racconto di certe mie azioni abbia in qualche modo messo in imbarazzo la comunità del Pd e i nostri elettori. Scusate per questo imbarazzo. Un imbarazzo, vorrei che però fosse molto chiaro, che è una conseguenza di quello che è stato raccontato, non certo di quello che è realmente successo. Ed è proprio alla nostra gente che vorrei dire con forza che mai, in nessun caso, ho commesso reati o il mio agire mi ha portato vantaggi personali. Mai. Nessun vantaggio personale, e di nessun genere. Anzi, tutto si possa dire tranne che la gogna mediatica che da più di un mese quotidianamente si è riversata su di me mi abbia portato il ben che minimo vantaggio". Lo ha detto l'ex ministro e deputato Luca Lotti, oggi a Montecatini Terme (Pistoia), aprendo i lavori della prima kermesse di Base riformista, neonata corrente interna al Pd.

"Ebbene sì - ha aggiunto -, anche per questo mi sono autosospeso dal Pd ma per fortuna il diritto di parola non mi è stato revocato", ha aggiunto.

