Caos procure, Lotti: Fuorvianti ricostruzioni legate a Colle, mai pressioni

di npf

Roma, 15 giu. (LaPresse) - "Appaiono totalmente fuorvianti alcune frasi e ricostruzioni legate al Presidente della Repubblica. Come è oggettivamente evidente dalle stesse intercettazioni io non ho commesso alcun reato, pressione o forzatura. Per il resto, ieri mi sono autosospeso dal Pd in attesa che la situazione si chiarisca. Non c'è altro da aggiungere, se non che una verità sarà sempre più forte di mille bugie",". Lo afferma in una nota Luca Lotti, a proposito delle intercettazioni contenute nell'informative della Guardia di Finanza sullo scandalo delle procure pubblicate da 'Corriere della sera', 'Repubblica' e 'Stampa'.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata