Caos procure, Lotti: Festival ipocrisia, nel Pd due pesi e due misure-2-

di fbg/dab

Pistoia, 5 lug. (LaPresse) - "Nell'ultimo mese - ha aggiunto Lotti - ho letto di tutto; ogni giorno, anche stamattina, c'è stata un'interpretazione non autentica di frasi riportate o di pezzettini presi qua e là e messi in articoli più o meno veritieri. Non è questo il momento di fare la ricostruzione dei fatti, non è questo il momento di scendere nel dettaglio delle singole cose. Ma certo posso dire che la verità dei fatti è ben diversa da come qualcuno ha provato a descriverla. Ho da sempre un grande rispetto per il lavoro dei giornalisti, ma in queste settimane ho letto sui giornali ricostruzioni davvero fantasiose, scritte prendendo parti di frasi o parole dette in momenti privati che niente hanno a che fare con le indagini in corso. Credo che nessuno possa negare che siamo di fronte a una vera e propria violenza privata. Io l'ho vissuta così. Non lo auguro a nessuno; nemmeno al mio peggior nemico. Tanti, troppi hanno parlato spesso a sproposito e quasi sempre senza conoscere la verità. Ma come detto, verrà un giorno in cui questa verità dovrà essere ristabilita e raccontata dall'inizio alla fine. Sono un uomo che ha grande rispetto per le istituzioni democratiche del nostro Paese, che le ha servite: ecco perché - ha concluso - credo sia giusto parlare e raccontare questa verità nei luoghi e nelle sedi opportune".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata