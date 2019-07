Caos procure, Fuzio chiede incontro a Mattarella

di ddn/dab

Roma, 3 lug. (LaPresse) - Riccardo Fuzio, procuratore generale della Cassazione, secondo quanto si apprende, avrebbe chiesto un incontro al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Al momento non è fissat nulla in agenda e il capo dello Stato questa sera è atteso a Napoli per l'inaugurazione delle Universiadi, mentre domani è impegnato nell'incontro con il presidente russo Vladimir Putin.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata