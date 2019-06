Caos procure, Bonafede a Mattarella: Preoccupato, serve reazione

di npf

Roma, 6 giu. (LaPresse) - Il Guardasigilli Alfonso Bonafede è salito in serata al Colle per un incontro con il presidente della Repubblica. Il ministro, secondo quanto si apprende, in un momento molto delicato legato alle vicende che hanno investito il Csm, ha sentito il bisogno di rappresentare la sua preoccupazione al Capo dello Stato con cui si è confrontato in un colloquio cordiale durato circa 30 minuti.

Il ministro Bonafede ha inoltre parlato dell'importanza di una reazione, di un piano di riforme, su cui le istituzioni siano compatte.

