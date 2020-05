Caos procure, accordo di massima in maggiornaza su riforma del Csm

di abf

Roma, 28 mag. (LaPresse) - Raggiunto un accordo di massima in maggioranza sul nuovo sistema elettorale per il Csm che vedrà l'introduzione del doppio turno, prevedendo il ballottaggio. Il testo è in fase di definizione, secondo quanto si apprende da Via Arenula.

Questo l'esito del vertice di maggioranza continuato nel pomeriggio di oggi al ministero della Giustizia. La prossima settima si procederà con il confronto con le opposizioni e con gli addetti ai lavori.

