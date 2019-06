Cantone (Anac) critico con lo "Sblocca cantieri": "Troppo attenti al fare e non al far bene"

Estirpare la corruzione: "è un risultato ancora lontano da venire e forse irraggiungibile, visto che non esistono Paesi al mondo a corruzione zero!". Lo dice il presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac), Raffaele Cantone, nel corso della sua relazione annuale. Ma Cantone ha spiegato come l'attività della sua Autorità continui a dar frutti positivi ed è entrato nel merito, non senza qualche appunto critico, del decreto "Sblocca Cantieri" che sta completando l'iter di conversione in Parlamento e rischia di essere condizionato "dal fare" più che dal "far bene".

Sblocca cantieri - "Adottato con grandi auspici e senza nemmeno particolari contrarietà, da un giorno il Codice degli appalti all'altro è diventato figlio di nessuno e soprattutto si è trasformato nella causa di gran parte dei problemi del settore e non solo - ha detto Cantone - È innegabile che da quell'articolato sono derivate delle criticità, ma ciò è dovuto soprattutto al fatto che è stato attuato solo in parte, mentre i suoi aspetti più qualificanti (la riduzione delle stazioni appaltanti, i commissari di gara estratti a sorte, il rating d'impresa) sono rimasti sulla carta", aggiunge. "Fra l'altro, dopo un periodo di calo, anche fisiologicamente collegato alle novità, negli ultimi due anni il mercato si è ripreso e le procedure sono aumentate". "Alcune opzioni, poi (il ritorno dell'appalto integrato, l'aumento della soglia dei subappalti al 40%, la possibilità di valutare i requisiti per la qualificazione delle imprese degli ultimi 15 anni, le amplissime deroghe al codice concesse ai commissari straordinari), paiono troppo attente all'idea del 'fare' piuttosto che a quella del 'far bene". In sostanza, par di capire, il Codice degli appalti rischia di essere parzialmente annacquato dallo "Sblocca cantieri" che sembra nascere dall'esigenza di fare qualcosa in fretta.

Ed ecco la conclusione di Cantone in merito al decreto Sblocca Cantieri: "Il giudizio complessivo sull'impianto resta, sospeso anche in attesa che si completi l'iter legislativo della conversione e soprattutto dell'approvazione della legge delega. Un solo suggerimento sia, però, consentito: il settore degli appalti ha assoluto bisogno di stabilità e certezza delle regole, e non di continui cambiamenti che finiscono per disorientare gli operatori economici e i funzionari amministrativi. L'Anac, se ci sarà richiesto, farà comunque la propria parte in leale collaborazione con Esecutivo e Parlamento, come ha già cominciato a fare designando, su richiesta del Ministro delle infrastrutture, un proprio componente per il tavolo di lavoro che si sta occupando della scrittura del regolamento".

Grazie a Mattarella - "Vorrei esprimere un profondo ringraziamento al Signor Presidente della Repubblica, che con il suo autorevole magistero ci è sempre stato vicino e ci ha sempre supportato". Così il presidente Anac, Raffaele Cantone, chiudendo la sua relazione annuale. "Identica gratitudine voglio esprimere a tutte le Magistrature, all'Avvocatura Generale dello Stato per il continuo sostegno e alle altre Autorità indipendenti con cui si sono consolidati i rapporti di collaborazione. Un sentito grazie, infine, ai vertici della Guardia di Finanza, che ci hanno fornito un sostegno indispensabile con il Nucleo Speciale Anticorruzione e le altre unità che operano in Anac e a tutte le Istituzioni pubbliche e le amministrazioni che in questi anni hanno collaborato con l'Autorità, riponendo evidentemente in essa fiducia", conclude.

Roberto Fico - Dopo la relazione di Cantone, è intervenuto il presidente della Camera, Roberto Fico: "Non possiamo dunque abbassare la guardia! Dobbiamo mantenere e, se necessario, rafforzare il corpus di regole e procedure per la prevenzione della corruzione approvate negli ultimi anni: mi riferisco, in particolare, ai poteri di vigilanza conferiti all'Anac, alla nuova disciplina del reato di scambio elettorale politico-mafioso, al delitto di autoriciclaggio, alla legge sul Whistleblowing e, da ultimo, alla recente legge per il contrasto della corruzione e dei reati contro la pubblica amministrazione. La relazione - aggiunge Fico - evidenzia la insufficienza dei poteri attribuiti in materia all'Anac e pone dunque al Legislatore l'esigenza di valutare l'adozione di eventuali misure in materia".

Rifiuti - Cantone si è soffermato anche sul delicatissimo tema dei rifiuti: "In ordine alla gestione dei rifiuti, in tante occasioni e anche in sede di audizione parlamentare, ho avuto modo di rimarcare come il settore, da nord a sud, si caratterizzi da anni per problemi strutturali e violazioni sistematiche del codice. Il quadro è aggravato dalle significative infiltrazioni mafiose e dal paradosso che, anche in presenza di interdittive antimafia, non si riesce spesso a sostituire il gestore del servizio per la difficoltà di impostare gare realmente concorrenziali 22".

Whistleblowing - "L'istituto del whistleblowing sta dimostrando grande vivacità con l'andamento esponenziale delle segnalazioni e delle istruttorie, passate da 125 nel 2015 a 764 nel 2018, per un totale complessivo di circa 1.460".

Legge Severino - "In materia di prevenzione della corruzione, l'impianto normativo contenuto nella legge Severino del 2012 e nei decreti attuativi 1 , dopo una prima, fisiologica, fase di metabolizzazione anche sotto il profilo culturale, sta cominciando lentamente a produrre risultati positivi, grazie altresì ai successivi interventi del legislatore". Lo dice il presidente dell'Anac, Raffaele Cantone, nel corso della sua relazione annuale.

Struttura Anac - La struttura dell'Anac: "E' sana, con obiettivi chiari e una precisa identità organizzativa, rinforzata nella dotazione organica con personale giovane e motivato per poter rispondere al meglio alle sfide future". Così il presidente Anac, Raffaele Cantone, in un passaggio della sua relazione annuale. "In questi anni sono state ridotte le spese, con risparmi iniziali che superano il 25%, quindi maggiori di quelli imposti dal decreto Madia 35 , ed è stato utilizzato lo sblocco parziale dei fondi disposto dal legislatore nel 2017 anche per rinforzare la struttura: recente è, infatti, l'innesto, tramite concorso pubblico, di 42 risorse, cui si aggiungono 5 assunzioni obbligatorie per legge. Un'organizzazione, quindi, capace di rispondere alle molteplici competenze e che è riuscita a digerire le riduzioni di spesa senza incidere né sulla qualità né sulla quantità di lavoro, grazie a un'attenta razionalizzazione delle risorse", aggiunge.

Ponte Morandi - Cantone ha parlato anche della vicenda del Ponte Morandi, crollato a Genova il 14 agosto 2018: "Sulle concessioni, prima del crollo del Ponte Morandi, l'Autorità ha avviato un'ampia indagine prodromica all'esercizio dei poteri di vigilanza previsti dall'art. 177 del codice (il cui avvio è stato poi rinviato con il decreto sblocca cantieri); sono state chieste informazioni a concedenti e concessionari e dall'esame sono emerse svariate problematiche, segnalate anche a Governo e Parlamento lo scorso ottobre 20 , aventi ad oggetto soprattutto le proroghe, anche di molti anni, e lo scarso controllo dei concedenti".

