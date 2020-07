Cantieri autostrade, De Micheli convoca per domani tavolo su ricadute economiche

di abf

Roma, 29 lug. (LaPresse) - È previsto per domani, alle 13,30 presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, un incontro tra la Ministra Paola De Micheli, una delegazione del Comitato Salviamo Genova e la Liguria. Lo scrive il Mit in una nota.

Scopo dell'incontro "è la definizione delle modalità di accertamento, come annunciato lo scorso 21 luglio dalla ministra a Genova, delle ricadute economiche negative conseguenti alle code che hanno interessato la Regione Liguria in questi ultimi mesi a causa dei molti cantieri aperti per la manutenzione ordinaria e straordinaria condotta dalla società ASPI".

La delegazione del Comitato sarà composta dai cinque rappresentanti intervenuti già nell'incontro del 21 luglio presso la Prefettura di Genova: Giampaolo Botta, Massimo Giacchetta, Giovanni Mondini, Paolo Odone e Giuseppe Tagnochetti.

