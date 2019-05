Cannabis, Salvini: Sulla droga non negoziamo

di dab

Milano, 8 mag. (LaPresse) - "Se qualcuno pensa di trasformare lo Stato in uno spacciatore, avrà nel sottoscritto un avversario irriducibile. Il governo non è e non sarà mai in discussione per qualche poltrona in più o in meno, ma sulla tutela della salute dei nostri figli e sulla lotta ai venditori di morte non negoziamo". Lo dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini, che oggi ha incontrato al Viminale (insieme al ministro della Famiglia, Lorenzo Fontana) le comunità terapeutiche.

