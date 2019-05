Cannabis, nuovo terreno di scontro tra Salvini e Di Maio

Anche la cannabis light divide la Lega e il M5s. Questo il nuovo terreno di scontro nella maggioranza dopo l'annuncio, da parte del ministro dell'Interno Salvini, della chiusura di tre negozi nelle Marche. "Da oggi al via una guerra. Gli spacciatori non li voglio, la droga fa male. Meglio un uovo sbattuto" ha detto il vicepremier annunciando anche una direttiva per chiudere altre attività. Di Maio, leader del Movimento parla di provocazioni della Lega: "Folle pensare che siamo a favore della droga. Dispiace si sia arrivati a questo per qualche voto in più". Congela la disputa il premier Giuseppe Conte_ "Ho un'agenda con un ordine del giorno molto fitto, questo non è all'ordine del giorno".