Cannabis, Morra: Non escludo legalizzazione in questa legislatura

di dab

Milano, 7 mag. (LaPresse) - La legalizzazione della cannabis "è un processo culturale lungo. Bisognerà ragionarci in profondità, ma non escludo che in questa legislatura si possa arrivare a una maturazione di queste posizioni. Dobbiamo lavorare anche per esempio sul fine vita, tornare a ragionare massicciamente di conflitto d'interessi. Dobbiamo anche capire che tante sostanze per trasgressione, che vengono offerte dalle mafie, potrebbero, se si fa un discorso culturalmente alte, essere sottratte dal mondo della trasgressione e garantite in altro modo. Molto spesso ciò che è vietato, semplicemente perché è vietato, rappresenta motivo di attrazione". Lo ha detto a 'Tribù-Europa 19', su Sky Tg24 il presidente della commissione parlamentare Antimafia ed esponente del M5S, Nicola Morra rispondendo a una domanda proveniente da un utente dei canali social della testata.

