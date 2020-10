Candidati sindaco centrodestra, Tajani: “Molte le disponibilità. Un nome per Roma non c'è ancora”

"Abbiamo trovato molte disponibilità, ci rivedremo in settimana per approfondire i profili dei possibili candidati”. Così il vicepresidente di Forza Italia ed ex Presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani al termine del vertice di centrodestra negli uffici della Lega in largo Luigi dei Francesi a Roma. “Un nome per Roma non c'è ancora ma abbiamo esaminato diversi profili e valuteremo quello più idoneo secondo noi a vincere ma anche a saper governare una città che è abbandonata da anni e che ha bisogno di una stagione straordinaria”, ha concluso Tajani: “Un grande o una grande protagonista capace anche di governare la macchina amministrativa, Ci sono tutte le municipalizzate da sistemare, ci sono problemi enormi e serve una persona di alto profilo".