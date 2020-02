Campania, Sardine a Salvini: Mo pariamm, qua Lega non passerà

Roma, 18 feb. (LaPresse) - "Sardine siete pronte per #Napolinondimentica? Ci vediamo oggi a Napoli. Piazza Dante 19.30. Che la campagna abbia inizio. I trasformisti qua non passeranno. La Lega non passerà. E Salvini? 'Mo pariamm'! ('Ora ci divertiamo', ndr)". Così il rappresentante delle Sardine Mattia Santori in un video messaggio su Twitter in vista delle Regionali e delle amministrative.

