Campania, Ronghi (Sp): "Prima di assumere con concorsone stabilizzare Bros ed Lsu"

“Prima di assumere personale in Regione e nei Comuni attraverso il cosiddetto ‘concorsone’, bisogna, prioritariamente stabilizzare i Bros, gli LSU e tutti i precari della Regione Campania”. E' quanto ha affermato il dirigente di "Sud Protagonista", Salvatore Ronghi, nella conferenza stampa, tenuta, stamani, sotto la sede della Regione Campania, a via Santa Lucia, a Napoli, insieme con il Coordinatore regionale e il vice portavoce regionale di FdI, Gimmi Cangiano e Marco Nonno, il portavoce regionale di SP, Luigi Ferrandino, e con la partecipazione di centinaia di lavoratori aderenti al progetto Bros.

“Siamo pronti ad incontrare il presidente De Luca, che ha aperto, seppur in ritardo, la vertenza-lavoro in Campania, affinchè venga garantito lavoro stabile e di qualità a tutta la platea dei Bros, agli Lsu, al personale dei Cub e dei Consorzi e affinchè vengano svuotate tutte le sacche di precariato presenti nella nostra Regione” - ha aggiunto Ronghi, per il quale “anche la questione dei navigator va affrontata nell’ottica di non creare nuovo precariato”.

“De Luca ha fallito su tutti i fronti e cerca di ‘recuperare’ in extremis con il cosiddetto ‘concorsone’, che sa tanto di operazione clientelare” - ha sottolineato il coordinatore regionale del partito di Giorgia Meloni, Gimmi Cangiano - , per questo chiediamo che venga garantita la massima trasparenza, onde evitare di illudere nuovamente i tanti disoccupati della Campania e, comunque, chiediamo che, prima di procedere a nuove assunzioni, si garantisca lavoro stabile a chi, da oltre vent’anni, brancola nella totale incertezza occupazionale, e si risolvano le tante crisi aziendali che affliggono la nostra Regione”.

“Da oltre venti anni, i Bros attendono un lavoro stabile e, oggi, non solo ciò non è avvenuto, ma sembra che siano state messe in campo operazioni poco chiare per le quali alcuni di essi sono stati chiamati per inserimenti lavorativi ed altri no” - ha evidenziato il vice portavoce regionale di FdI, Marco Nonno - per il quale “non devono assolutamente verificarsi discriminazioni, che produrrebbero solo una guerra tra poveri, mentre a tutti va garantita la dignità del lavoro. Da parte nostra - ha concluso - chiediamo a De Luca di fare chiarezza e di garantire che, prima di procedere alle assunzioni con il Piano lavoro, vengano stabilizzati tutti i Bros e tutti i precari della Campania”.

“La vertenza-lavoro in Campania è grave ed ampia e, per questo, siamo aperti al confronto e sfidiamo il presidente della Regione sul terreno della trasparenza e della legalità, che devono permeare ogni ragionamento ed ogni iniziativa sul lavoro, soprattutto quando si tratta di disoccupati storici che, per anni, hanno lottato per il lavoro e, per i quali, va garantito, a tutta la platea, un futuro di lavoro stabile e di qualità’” - ha concluso il Portavoce regionale di “Sud Protagonista”, Ferrandino.

