Campania,Gelmini: Per Fi è punto fermo,ma scegliamo insieme nomi migliori

di egr

Roma, 13 feb. (LaPresse) - “Le regionali? I nostri leader stanno provando a sciogliere questo nodo. Antonio Tajani ha ribadito che la candidatura in Campania è per noi un punto fermo, però è certo che insieme andremo a scegliere i migliori candidati per portar la nostra cultura del buon governo ai cittadini delle regioni in cui si vota”. Così Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, in un'intervista al Giornale di Sicilia spiega i rapporti all'interno del centrodestra. “Forza Italia? È dall'inizio della legislatura che qualcuno parla della nostra deflagrazione e della nascita di ‘responsabili' pro-governo Conte, ma sono tutte fake news. Siamo uniti, compatti e determinati contro il governo fallimentare e inconcludente delle tasse e del giustizialismo. Con la nostra identità moderata, liberale e riformista siamo tutti convinti del valore di un centrodestra unito e compatto”, conclude.

