Camici Lombardia, Salvini: "Fontana accusato perché mamma gli ha lasciato eredità"

(LaPresse) Il governatore Fontana è stato sbattuto sui giornali perche la mamma morendo gli ha lasciato l'eredità e gliel'ha lasciata in Svizzera". Così Matteo Salvini intervenendo al convegno 'Covid-19 in Italia, tra informazione, scienza e diritti' al Senato. "I giornalisti fuori mi aspettavano ma io parlo di cose reali non di fantasie", ha aggiunto Salvini che ha poi citato Mark Twain: "Diceva che il giornalista è colui che sa distinguere il vero dal falso e poi pubblica il falso e lo dico con tutto il rispetto per i colleghi giornalisti con una menzione particolare agli amici del Tg1 e del Corriere della Sera". DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE