Camere, fonti: sostituiti 10 deputati M5S della commissione Finanze

di dab/npf

Roma, 29 lug. (LaPresse) - Bagarre in commissione Finanze alla Camera. C'è agitazione soprattutto nel M5S dove, a quanto si apprende da fonti parlamentari, dieci portavoce contrari a votare Luigi Marattin di Italia viva come nuovo presidente, sono stati sostituiti per non rompere gli equilibri.

