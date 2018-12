Camera, slitta l'approdo in aula della manovra. Tria in commissione

La legge di bilancio passerà alla discussione in assemblea solo domani sera. La commissione Bilancio non ha ancora terminato l'esame degli emendamenti. L'opposizione ha chisto e ottenuto l'intervento del ministro

L'approdo della manovra nell'Aula della Camera, inizialmente previsto per le 14 di domani, slitterà molto probabilmente alle 20 di domani. Lo si apprende da fonti della maggioranza. Il provvedimento, infatti, è ancora all'esame della commissione Bilancio. Il voto di fiducia è previsto tra giovedì e venerdì. Come è noto la maggioranza ha bisogno di tagliare i tempi davanti alla necessità di operare, al Senato, le modifiche alla legge di bilancio che deriveranno dall'eventuale accordo con l'Unione Europea. La manovra, poi, dovrà tornare alla Camera per la terza lettura. Prevedibili diversi voti di fiducia.

E questa sera, intorno alle 19, il ministro Giovanni Tria verrà a rispondere alle domande della Commissione. La richiesta è partita dall'opposizione che ha preteso più volte spiegazioni sul taglio del deficit In effetti, è chiaro a tutti che la discussione che si sta svolgendo in Commissione Bilancio è monca. Nel senso che mancano i dati principali: quelli cioé che usciranno dall'accordo con la Ue sull'eventuale discesa del rapporto deficit/Pil e i possibili tagli agli stanziamenti per reddito di Cittadinanza e pensioni. Da qui la richiesta pressante che il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, venga a riferire in Commissione. Il ministro interverrà questa sera verso le 19. A quanto si apprende, è stato il presidente della commissione Bilancio, Claudio Borghi, a chiedere ufficialmente il suo intervento

Tria - Intanto, il ministro Tria, è a Bruxelles per la riunione dell'Ecofin. Ovvio che riceva domande sulla manovra: "Il reddito di cittadinanza e quota 100 non sono in discussione. I disegni di legge ancora non ci sono, sono state accantonate delle risorse per queste misure. Una valutazione attenta dei costi di queste misure sarà possibile solo quando ci saranno i ddl".

Tria ha risposto anche sul tema dell'eventualità di una recessione che colpisse il Paese: "Accordo o non accordo vorrei che l'economia non andasse in recessione. Speriamo di non andare in recessione e di are una manovra che ostacoli il rallentamento dell'economia".

