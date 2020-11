Camera, Fico: Commissioni potranno svolgersi anche a distanza

di dab/ddn

Roma, 4 nov. (LaPresse) - "I lavori delle commissioni parlamentari potranno svolgersi anche a distanza. In Giunta per il regolamento abbiamo infatti deciso all'unanimità di ampliare ulteriormente i casi in cui le commissioni possono svolgere la loro attività da remoto in questo periodo di emergenza sanitaria. Quindi anche sedute e audizioni formali potranno avvenire in collegamento ad eccezione delle votazioni. Sul tavolo restano ancora altre proposte su cui lavoreremo insieme a tutti i gruppi parlamentari, con cui è indispensabile un confronto aperto, approfondito e sereno". Lo scrive su Facebook il presidente della Camera, Roberto Fico.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata