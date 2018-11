Camera, Fico a Meloni: Tricolore non va usato come striscione da stadio

di egr

Roma, 2 nov. (LaPresse) - "Ho enorme rispetto del Tricolore. Cara Giorgia Meloni per questo credo non vada usato dentro il Parlamento come uno striscione in uno stadio. Festeggiare il 4 novembre rispettando le istituzioni è la cosa più coerente". Così il presidente della Camera Roberto Fico in risposta alla presidente di Fdi. Nel corso di una diretta Facebook Meloni ha det to che "Quando abbiamo srotolato una enorme bandiera tricolore in Aula per celebrare il centenario della vittoria dell'Italia nella Prima guerra mondiale, Roberto Fico ha detto 'togliete lo striscione'. Per lui il vessillo che rappresenta la nostra Patria è uno 'striscione'".

