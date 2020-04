Camera: domani dalle 18.45 dichiarazioni su Cura Italia, dalle 20.15 voto

di dab

Roma, 22 apr. (LaPresse) - Domani alle ore 18.45 via alle dichiarazioni di voto sulla fiducia sul Cura Italia. E alle 20.15 il voto per appello nominale (il termine per la presentazione degli ordini del giorno è fissato per le 10). Alle 22 circa i pareri del governo sugli odg. È quanto ha stabilito la conferenza dei capigruppo della Camera.

