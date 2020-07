Camera, D'Uva(M5S): Approvato bilancio, grazie a tutti per risultato

di abf

Roma, 30 lug. (LaPresse) - "L'Aula di Montecitorio ha approvato il conto consuntivo 2019 e il progetto di bilancio per il 2020 della Camera, anche quest'anno rispettando i tempi previsti e riuscendo a restituire somme consistenti alle casse dello Stato". Così il deputato questore del MoVimento 5 Stelle Francesco D'Uva.

"Con gli 80 milioni delle restituzioni, contribuiremo come istituzione alle gratifiche economiche per il personale sanitario impegnato in prima linea contro il Covid e supporteremo le popolazioni colpite dal sisma. Si tratta di 40 milioni per ciascuna delle due cause, destinati con due odg rispettivamente a mia firma e a firma del collega Baldelli, con l'adesione delle altre forze politiche in Ufficio di Presidenza.

Ringrazio i colleghi questori per il lavoro comune e il presidente Roberto Fico, i membri dell'Ufficio di Presidenza e l'Amministrazione della Camera per il risultato che siamo riusciti a raggiungere insieme", conclude.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata