Camera, Boschi: Grazie a Vitiello, dimostrata grande responsabilità

di dab/npf

Roma, 29 lug. (LaPresse) - “Ringrazio Catello Vitiello per il senso di responsabilità dimostrato. Le sue immediate dimissioni dopo l'elezione a presidente della Commissione Giustizia dimostrano non solo la sua correttezza, ma la capacità di fare squadra anche in momenti delicati dell'attività politica e parlamentare”

