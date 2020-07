Camera, ballottaggio in Giustizia. Cdx vota Iv, ma Boschi: No giochini

di npf/dab

Roma, 29 lug. (LaPresse) - Maggioranza in difficoltà anche alla Camera sulle commissioni parlamentari. in commissione Giustizia il candidato M5S M5S Perantoni non ha raggiunto la maggioranza assoluta ed è andato al ballottaggio con l'esponente di Italia viva Catiello Vitiello, votato - secondo quanto viene riferito - dalle opposizioni di centrodestra. La capogruppo Iv Maria Elena Boschi ha annunciato che qualora dovesse essere eletto Vitiello si dimetterebbe immediatamente. "Non partecipiamo a questi giochini", avrebbe detto la presidente renziana.

