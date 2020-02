Calenda: "Sinistra non faccia battaglia su fascismo, il tema è il non governo"

Se invece di fare una battaglia su quello che serve a Roma la faremo contro il fascismo, "gli italiani ci mandano a casa per 60 anni". A dirlo il leader di Azione, Carlo Calenda. "Il tema in Italia non è il fascismo ma il non governo" ha detto l'ex ministro che in merito al futuro della città di Roma ha sottolineato: "La città sta così perché le amministrazioni hanno fallito ma anche perché i romani non sicurano di Roma".