Calenda si propone 'consulente' (gratis) a Di Maio: 30% mio tempo per crisi

di npf

Roma, 21 feb. (LaPresse) - "Un messaggio per Luigi Di Maio. Io sono molto preoccupato per come stanno andando alcune crisi aziandali di cui mi ero occupato Embraco, Alcoa, Idealstandard, Lucchini. Crisi che si erano avviate a soluzione, avevamo trovato degli investitori, ma il processo va seguito non può essere lasciato a se stesso: ci sono dei problemi. La proposta è questa: io sono disponibile a dedicare il 30% del mio tempo a seguire queste crisi per te, con un accordo di consulenza - ovviamente gratuito - e con un accordo di riservatezza, in maniera che tu sia sicuro che non userò le informazioni o il lavoro che farò in campagna elettorale o per ragioni politiche". Lo dice l'ex ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda in un videomessaggio indirizzato a Luigi Di Maio. "Solo per essere costruttivamente al tuo fianco e darti una mano a risolvere quello che avevamo iniziato. Non me la sento di abbandonarle così", aggiunge.

(Segue).

(Segue).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata