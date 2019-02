Calenda sfida Salvini: "Bagno nell'acqua gelata contro i sovranisti". E lui: "Quanto rosica?"

Carlo Calenda si consegna ai social a torso nudo, in costume, sul trampolino di un lago di montagna per sfidare i 'sovranisti'. "Chi l'ha detto che solo i sovranisti (quelli originali, i nostri al massimo mangiano nutella) fanno il bagno nell'acqua ghiacciata?! #orgoglioprogressista", scrive su Twitter pubblicando uno scatto che lo immortala appena uscito dall'acqua gelata, con tanto di cigno sullo sfondo. La foto raccoglie più di un commento negativo: "Va bene, ma sappi che sul piano della comunicazione trash loro sono molto più preparati di te!", scrive un follower. "O ma quale trash. Laghetto di montagna, cigno e fisico scultoreo. Il Made in Italy al suo meglio", replica lui. "No Carlo, per favore non si 'salvinizzi' anche Lei...", insiste un altro. E l'ex ministro dello Sviluppo economico: "Ma come. Io rischio la broncopolmonite per sfidare il capo mondiale dei sovranisti (altro che Salvini) e non apprezzi! Ingrato".

Chi l’ha detto che solo i sovranisti (quelli originali, i nostri al massimo mangiano nutella) fanno il bagno nell’acqua ghiacciata?! #orgoglioprogressista pic.twitter.com/a0wxlrNek2 — Carlo Calenda (@CarloCalenda) 26 febbraio 2019

Gli risponde anche Luca Morisi, guru social di Matteo Salvini: "Giovani salvinisti crescono!". "Ti/gli piacerebbe - risponde a stretto giro di posta Calenda - Oltre a travestimenti e nutella il ragazzo non va. Il confronto è tra democratici e autocrati seri. Non con le controfigure alla amatriciana. Ci devi lavorare ancora Luca". Alla fine arriva anche il commento, sempre via Twitter, del ministro dell'Interno: "Ma quanto rosicano??? E poi si chiedono perché gli italiani ci danno fiducia... Le parole le lascio ai chiacchieroni di sinistra, io preferisco i FATTI. Bacioni".

Ma quanto rosicano??? E poi si chiedono perché gli italiani ci danno fiducia...

Le parole le lascio ai chiacchieroni di sinistra, io preferisco i FATTI.

Bacioni pic.twitter.com/bHI2sCL8d2 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 26 febbraio 2019

