Calenda: Ipotesi Pd-Lega? Salvini vuole far saltare democrazia liberale

di dab

Milano, 20 mar. (LaPresse) - È possibile un'alleanza Pd-Lega? "Spero che 'il Foglio' lo abbia detto in un momento di obnubilazione psichica. Salvini si ispira a Putin e Orban, vuole far saltare la democrazia liberale, non le elezioni". Così Carlo Calenda al forum di 'CorriereTv'. "Salvini è l'avversario da battere", sottolinea.

