Calenda: "È la prima volta che parlo davanti a mia mamma"

"È la prima volta in cinque anni di attività politica che parlo davanti alla mia mamma seduta in platea". Esordisce così durante il convegno all’Auditorium Rieti di Roma Carlo Calenda, emozionato per la presenza tra il pubblico della madre Cristina Comencini. Dal palco l’ex ministro ha poi scherzato: "Avrei in ogni caso iniziato dal ruolo delle donne perché ogni volta che dico qualcosa vengo duramente ripreso da mia madre per il fatto stesso di essere uomo".