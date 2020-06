Calcio, Spadafora: Per allegerire quarantena serve norma, Speranza conferma

di dab

Roma, 16 giu. (LaPresse) - “Ho parlato pochi minuti fa col ministro Speranza, che dopo un confronto con i suoi uffici mi ha confermato che è necessario fare quanto lo stesso Cts chiede, ovvero modificare la norma del decreto legge da loro definita 'non compatibile', per consentire un alleggerimento della quarantena. Gli ho manifestato la mia massima disponibilità a farlo in breve tempo. Il giochino di mettere i ministri l'uno contro l'altro, stavolta, non funzionerà". Lo dichiara in una nota il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora.

