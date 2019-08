Calcio, Conte: Inter deve essere dinamite. Lukaku gigante buono

di amr/bdr

Milano, 26 ago. (LaPresse) - "Questa non deve essere una scintilla ma dobbiamo essere una dinamite, per farlo dobbiamo crescere". Cos Antonio Conte, allenatore dell'Inter, commenta ai microfoni di DAZN la vittoria contro il Lecce. "Oggi c'eravamo perchè se no in questi partite rischi di inciampare. Non lo volevamo, non lo volevo io per i tifosi e per l'entusiasmo che si è creato intorno alla squadra", ha aggiunto. Analizzando la partita, Conte ha detto: "Nel primo tempo siamo partiti bene, con la giusta intensità e la giusta voglia, rispettando un'idea. Poi dopo il 2-0 ci siamo disuniti, ho chiesto allora di ritrovare il filo del gioco pressando in maniera compatta e non singola. Bene, perché il Lecce è una buona squadra e hanno una buona idea di gioco".

