Calabria, Zuccatelli rassegna le dimissioni

Giuseppe Zuccatelli, commissario straordinario della Calabria, ha lasciato l'incarico ricevuto dal governo appena 10 giorni fa. Lo ha confermato a LaPresse lo stesso Zuccatelli, spiegando di aver fatto pervenire a Palazzo Chigi le sue dimissioni.

Zuccatelli ha quindi deciso di lasciare dopo le tantissime critiche piovutegli addosso per un suo video in cui negava l'utilità delle mascherine.

Palazzo Chigi è al lavoro per cercare il nuovo commissario. Il governo dovrebbe nominare l'ex rettore dell'università Sapienza, Eugenio Gaudio, mentre Gino Strada potrebbe avere l'incarico di gestire la rete ospedaliera e territoriale legata all'emergenza.

Intanto arrivano "pressioni" da più parti perché Strada accetti il ruolo. Dopo Matteo Renzi, anche il Movimento 5 Stelle fa sentire il proprio pensiero. "Il commissario Zuccatelli si è dimesso! Siamo sulla buona #Strada", ha twittato il presidente dell'Antimafia Nicola Morra.

"Adesso è il momento di agire, nominare Gino Strada Commissario. Il governo, con il Ministro Speranza si sta per riunire in riunione. La soluzione l’avete da più di una settimana. Non possiamo più permetterci di commettere errori. #GinoStradaCommissario", è invece il tweet delle Sardine.

Zuccatelli: "Speranza mi ha chiesto passo indietro, l'ho fatto"

"Come ho più volte annunciato e più volte detto, se mi fosse stato richiesto dall'istituzione che me lo ha richiesto io avrei aderito. Oggi mi ha chiamato il ministro Speranza e mi ha chiesto di fare un passo indietro e io l'ho fatto. Si tratta di rispetto delle istituzioni".

Così a LaPresse Giuseppe Zuccatelli, che ha rassegnato le sue dimissioni da commissario straordinario per la sanità in Calabria.

Zuccatelli ha inoltre annunciato la volontà di lasciare anche la gestione degli ospedali di Catanzaro, l'azienda universitaria "Mater Domini" e l'ospedale "Pugliese Ciccio" di cui era commissario. "Mi dimetto da tutto. In quelle strutture ci sono validi professionisti che possono guidarla, e daranno una mano come l'hanno data a me a chi mi seguirà", ha concluso Zuccatelli.

