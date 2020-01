Calabria, Zingaretti: Non regalare Regione e Sud a chi lo odia

di dab

Roma, 24 gen. (LaPresse) - "L'obiettivo è dare alla Calabria un grande presidente, Pippo Callipo". Così il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, chiudendo la campagna elettorale del candidato del centrosinistra alla Presidenza della Regione Calabria, Pippo Callipo. "Per evitare l'invasione della Calabria da parte della peggiore destra la soluzione è votare per Pippo Callipo", aggiunge. "Non potete regalare la Calabria, il Sud a chi lo odia, a chi viene qui a fare spesa con gli interessi della cattiva politica", tuona Zingaretti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata