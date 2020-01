Calabria, Zingaretti: Centrosinistra doveva andare unito, c'è stato egoismo

di scp

Milano, 30 gen. (LaPresse) - "In Calabria c'è stato un errore non nostro, a fronte di un candidato unico del centrodestra c'erano tre candidati del centrosinistra, c'è stato un egoismo nel non capire che bisogna combattere uniti". Così il segretario del Pd Nicola Zingaretti ad Agorà su Rai3.

