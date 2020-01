Calabria, Tajani: Fi protagonista, sinistra a casa e M5S cancellato

di lrs

Milano, 27 gen. (LaPresse) - "Forza Italia è protagonista del centrodestra con un candidato come Jole Santelli. Mandiamo a casa la sinistra con la prima donna presidente della Regione Calabria. I candidati di Forza Italia sono vincenti ovunque, Forza Italia è la garanzia della credibilità e dell'affidabilità della coalizione.

Vogliamo essere parte del centrodestra, che senza Forza Italia non vince. Speriamo che Borgonzoni possa vincere sul filo di lana in Emilia-Romagna. Non siamo mai contenti se non ci sono risultati importanti per i nostri alleati. Noi rappresentiamo un elemento determinante. Non deve cambiare nulla nei rapporti con Salvini.

Abbiamo dimostrato a tutti gli italiani che una donna di Forza Italia ha sconfitto il candidato del centrosinistra e ha cancellato i Cinquestelle". Così il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, in collegamento con RaiNews24, ha commentato dal comitato elettorale di Jole Santelli, in Calabria.

